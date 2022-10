Insider sicher: Ehe von Gisele und Tom Brady nicht zu retten

Ist es bei ihnen endgültig aus? Schon länger brodelt die Gerüchteküche, dass es bei Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) kriseln soll. Mittlerweile sollen der NFL-Star und das Model sogar schon Scheidungsanwälte engagiert haben. Bislang äußerten sich die zwei nicht persönlich dazu. Doch ein Insider ist sich sicher: Die Beziehung von Tom und Gisele kann nicht mehr gerettet werden.

"Sie hat mit ihrer Ehe abgeschlossen", verriet eine Quelle über die Gefühlslage des einstigen Victoria's Secret-Models gegenüber People. Offenbar sei sie schon länger verärgert gewesen: "Es ist immer noch schwierig, aber sie hat das Gefühl, dass sie weiterziehen muss. Sie glaubt nicht, dass ihre Ehe noch zu retten ist", fuhr der Insider vor. Derzeit sei Gisele einige Sachen am Regeln und habe nicht viel Kontakt zu Tom.

Zuletzt zeigten sich die beiden auch ohne ihre Eheringe in der Öffentlichkeit. Unter anderem wurde Gisele gemeinsam mit ihren zwei Kids bei einem Ausflug in Miami ohne das Schmuckstück gesehen – und auch der Buccaneers-Quarterback hatte in einem Video auf Instagram vor Kurzem keinen Ring am Finger.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2017

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2021

MEGA Gisele Bündchen in Miami, 2022

