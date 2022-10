Scheidung von Gisele Bündchen? Tom Brady ist "sehr verletzt"

Die Spekulationen um eine mögliche Trennung von Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) reißen einfach nicht ab. Seit mehreren Wochen hält sich das Gerücht eines Liebes-Aus bei dem Traumpaar standhaft. Das ehemalige Victoria's Secret-Model und der NFL-Star sollen sogar bereits getrennt wohnen. Außerdem soll Gisele schon seit Wochen mit einem Scheidungsanwalt in Kontakt stehen – für den Sportler ist wohl vor allem dieses Detail schwer zu akzeptieren.

Eine dem NFL-Spieler nahestehende Quelle verriet People: "Es ist ziemlich offensichtlich, dass er verletzt ist. Er fühlt sich ihretwegen sehr verletzt." Doch während der Rekord-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht aufgibt, scheint das Supermodel alles andere als dafür offen zu sein.

"Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein Zurück geben wird. Sie haben beide Anwälte und schauen sich an, was eine Trennung mit sich bringen wird, wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden", gab eine Quelle gegenüber Page Six zu verstehen. Bisher haben aber weder Gisele noch Tom offiziell zu den Gerüchten Stellung bezogen.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

