Süße Bilder! Rebel Wilson mit ihrer Freundin im Disneyland

Schönes Liebes-Update von Rebel Wilson (42) und Ramona Agruma! Im Sommer dieses Jahres machte die Pitch Perfect-Darstellerin die Beziehung zu ihrer Freundin offiziell – und seitdem gibt es bei den beiden kein Halten mehr. Bei jeder Gelegenheit betonen die zwei Frauen, wie glücklich sie miteinander sind. Sogar von gemeinsamem Nachwuchs war nun die Rede! Ob sie hier schon mal für eventuelle Ausflüge mit Kindern üben wollten? Rebel und Ramona machten jetzt zusammen das Disneyland in Anaheim unsicher!

Via Instagram nahmen die zwei ihre Fans nun mit zum "glücklichsten Ort der Welt". Ihren Tag verbrachten sie natürlich in lauter niedlichen Fahrgeschäften. Auch zuckrige Leckereien wie Churros durften bei dem Ausflug nicht fehlen. Und selbstverständlich hat das Paar sich mit den ikonischen Micky-Maus-Ohren ausgestattet – insgesamt schienen Rebel und Ramona im Disneyland den Spaß ihres Lebens gehabt zu haben!

Das Disney-Universum scheint eine zentrale Rolle in ihrer Beziehung zu spielen. Ihre Liebe zu der Designerin machte Rebel im Juni nämlich so öffentlich: "Ich dachte immer, ich muss mir einen Disney-Prinzen suchen... Aber was ich in Wahrheit immer gebraucht habe, war vielleicht einfach eine Disney-Prinzessin", erklärte sie ihr Coming-out auf Instagram.

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson in Anaheim

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson

