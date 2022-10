Supersexy: Anna Ermakova heizt Fans in feuerrotem Kleid ein

Anna Ermakova (22) weiß ihre weiblichen Kurven in Szene zu setzen. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Tochter von Boris Becker (54) und Angela Ermakova regelmäßig rund 50.500 Abonnenten mit ihren Beiträgen. Neben Einblicken in ihren Alltag teilt die rothaarige Beauty auch immer wieder heiße Aufnahmen von sich. So postete sie erst vor wenigen Wochen eine Bilderreihe, in der ihre Beine perfekt zur Geltung kamen. Nun verdrehte Anna ihren Fans erneut mit supersexy Schnappschüssen den Kopf.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 22-Jährige nun eine ganze Reihe Fotos, auf denen sie in einem eng anliegenden feuerroten Kleid posiert. Ihren Look rundete die Laufstegschönheit mit einer farblich passenden Handtasche und einer runden Sonnenbrille ab. Zudem trug Anna ihre Haare offen, sodass sie auf einigen Pics lasziv damit spielen konnte. Passend zu ihrem Outfit versah die in London geborene Schönheit ihren Post noch mit jeder Menge roter Emojis, darunter beispielsweise eine Rose, ein Luftballon und ein Herz. Ihrem Post nach zu urteilen, entstanden die Schnappschüsse am Strand von Monte Carlo.

Unter dem Beitrag brachten zahlreiche Abonnenten ihre Begeisterung über die heißen Momentaufnahmen zum Ausdruck. "Wunderhübsche Göttin", "Rot steht dir unglaublich gut" oder: "Du siehst so verdammt heiß und sexy aus in dem roten Kleid", lauteten nur einige Nachrichten unter der Bilderreihe. Außerdem hinterließen viele Nutzer Flammen-Emojis in den Kommentaren.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, 2022

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Monte Carlo, 2022

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

