Herzogin Meghan: Scham beim Nacktbaden mit ihrer Mutter!

Nackte Tatsachen von Herzogin Meghan (41)! Die Frau an der Seite von Prinz Harry (38) hat zu ihrer Mutter Doria Ragland ein sehr inniges Verhältnis. Das ist nicht verwunderlich, da die 40-Jährige von der Afroamerikanerin allein großgezogen wurde. Meghan plauderte jetzt aus, dass es neben den vielen schönen Momenten, die sie mit ihrer Mutter erlebt habe, auch einen besonders peinlichen gab!

Meghan und Harry veröffentlichten jetzt auf ihrem Podcast "Archetypes" die erste Episode nach dem Tod der Queen (✝96). In diesem eröffnete die Zweifachmama das Gespräch mit einem reizvollen Thema: Nacktbaden! Sie verriet, dass sie und Doria sich während des Besuches eines koreanischen Nacktbades in ihrer Kindheit unfreiwillig näher kamen: "Es ist eine sehr demütigende Erfahrung für ein Mädchen, das in die Pubertät kommt. Man betritt einen Raum mit Frauen [...], die alle nackt herumlaufen und darauf warten [...], ein Körperpeeling zu bekommen", erinnerte sich die ehemalige Schauspielerin an das außergewöhnliche Erlebnis zurück.

Alles, was die Suits-Darstellerin wollte, sei ein Badeanzug gewesen. Der war aber logischerweise beim Nacktbaden nicht erwünscht. Aber Meghan war so taff, dass sie sich mit der Situation arrangierte: "Sobald ich diese pubertäre Peinlichkeit überwunden hatte, gingen meine Mutter und ich nach oben, setzten uns in ein Zimmer und aßen eine dampfende Schüssel mit den köstlichsten Nudeln", schwelgte sie in Erinnerungen an dem Tag, der doch noch in einem schönen gemeinsamen Erlebnis endete.

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im September 2018

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

