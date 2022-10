Kourtney datete Travis Barker nur wegen ihres Therapeuten

Eigentlich hatte Kourtney Kardashian (43) Dates mit Travis Barker (46) immer ausgeschlagen. Der Keeping up with the Kardashians-Star schwebt aktuell auf Wolke sieben: Kourtney und der Musiker haben im Frühling dieses Jahres geheiratet. Ihr größter Wunsch ist allerdings noch nicht in Erfüllung gegangen: ein gemeinsames Kind. Dafür unterzog sich die Beauty nun einer letzten künstlichen Befruchtung. Doch beinahe wäre aus dem jetzigen Traumpaar gar keins geworden – wenn Kourtneys Therapeut nicht gewesen wäre.

Kourtney hat im Podcast "Not Skinny But Not Fat" verraten, dass sie die vielen Anfragen von Travis nach veganen Sushi-Dates und Kinobesuchen zunächst abgelehnt hatte. "Ich konnte nie gehen. Ich konnte nie", erinnerte sie sich. "Und mein Therapeut meinte: 'Warum? Er scheint ein guter Vater zu sein.'" Doch Kourtney war noch nicht bereit, mit dem Rocker anzubandeln: "Ich dachte nur: 'Was wäre, wenn er versucht hätte, mich zu küssen oder wenn er meine Hand gehalten hätte oder was wäre, wenn?'", bemerkte die Beauty. Schließlich hörte Kourtney auf ihren Therapeuten und ging mit Travis ins Kino, was zu ihrer Romanze führte.

Seitdem gibt es die beiden nur noch im Doppelpack. Kourtney begleitete ihren Liebsten sogar während seiner Tour – und auch da können die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen. Ob bei den Proben oder kurz vor dem Auftritt: Das Paar ist immer auf Kuschelkurs, wie Schnappschüsse beweisen, die Kourtney auf Instagram teilte.

