Neue Bilder von Kourtney Kardashian und Travis' Hochzeit

Kourtney Kardashian (43) schwärmt immer noch von ihrem Hochzeitsmarathon! Die schwer verliebte Reality-TV-Bekanntheit hat diesen Frühling endlich ihren Liebsten Travis Barker (46) geheiratet – aber nicht nur einmal: Auf eine wilde Las-Vegas-Hochzeit folgte eine standesamtliche Trauung in Santa Barbara und darauf noch eine große Feier in Italien. In den vergangenen Wochen teilte Kim Kardashians (41) Schwester immer mal wieder Momentaufnahmen von ihren Feiern. Jetzt teilte Kourtney bisher ungesehene Bilder von ihrer standesamtlichen Hochzeit.

Via Instagram veröffentlichte die frisch gebackene Ehefrau nun eine ganze Reihe Fotos. Hier sieht man Kourtney und Travis die offiziellen Dokumente unterschreiben und vor dem Amt posieren. Auch das anschließende Dinner wurde in Form von Bildern festgehalten. Die Stimmung wirkt auf den Schnappschüssen sehr gelöst. An diesem Tag waren übrigens nur Kourts Oma Mary Jo Campbell sowie ein unbekannter Mann dabei – vermutlich deren Partner.

Dass die Braut diese Bilder gepostet hat, hatte einen besonderen Grund: "Happy Birthday, meine süße, schicke, kultivierte, schlaue und wundervollste Großmutter", schrieb Kourtney dazu. "Ich bin so glücklich, dass ihr die einzigen beiden Gäste bei unserer standesamtlichen Trauung wart. Ich werde mich immer an diesen Tag und diese Nacht mit euch erinnern."

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Großmutter Mary Jo Campbell

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Oma Mary Jo Campbell

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass aus Kourtneys Familie nur ihre Oma dabei war? Finde ich total süß! Finde ich schon irgendwie komisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de