Olivia Attwood ist froh: Wildes Partyleben liegt hinter ihr

Olivia Attwood ist erwachsen geworden. Die Beauty, die an der britischen Version von Love Island teilgenommen hat, war früher dafür bekannt, dass sie gerne die ein oder andere Nacht durchgefeiert hat. Aber vor Kurzem folgte die Kehrtwende: Sie will sich auf das Eheleben mit ihrem Verlobten, dem Fußballspieler Bradley Dack, konzentrieren. Die Erinnerung an ihr früheres Ich bereitet ihr allerdings immer noch Sorgen.

Im Interview mit Daily Mail reflektierte sie ihr früheres Leben: "Ich bin ein großer Fan von Alkohol, das war ich schon immer, es erinnert mich daran, dass ich jünger war, aber ich habe bis in mein Erwachsenenleben hinein getrunken", erinnerte sie sich. "Ich spreche mit meinen Freunden und schaue zurück, wie wir waren, als wir abends ausgingen, und denke: 'Gott, wir hatten wirklich Glück, dass nie etwas Schlimmes passiert ist!' Wenn man jung ist, liebt man das Leben." Besonders, wenn man trinkt, sei es wichtig, nicht zu übertreiben, erklärte sie.

Das ist nicht das Einzige, was Olivia aus ihrer Jugend bereut. Bereits mit 19 Jahren ließ sich die Beauty ihre Brüste vergrößern. Sie habe sich im Vorfeld damals wenig bis gar nicht informiert – die Konsequenz: Ihre Oberweite war einfach zu groß und schwer, passte nicht zu ihrem Körper und bereitete ihr jahrelang Schmerzen. "Das bedaure ich bis zu einem gewissen Grad", betonte das TV-Sternchen.

UK-Star Olivia Attwood

UK-"Love Island"-Kandidatin Olivia Attwood

Olivia Attwood im Februar 2021

