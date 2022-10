"Hochzeit auf ersten Blick"-Jaqueline sah Peter schon nackt

Lief da etwa schon mehr zwischen Peter und Jaqueline? In der ersten Folge der neuen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel gaben sich die Stationssekretärin und der Polizist das Jawort – und das, ohne sich vorher je gesehen zu haben. Bereits vom ersten Augenblick an schwebte das frisch verheiratete Paar offensichtlich auf Wolke sieben. Doch ist sich das Paar bereits nähergekommen?

In der aktuellen Folge verrieten die Blondine und der 34-Jährige mehr. "Wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer zuerst duschen geht. Aber das spielte eh keine Rolle, weil wir die ganze Zeit aneinander vorbeigelaufen sind und die Tür offen gelassen haben", plauderte Jaqueline im Gespräch mit Beate Quinn am Morgen nach ihrer Hochzeitsnacht aus. Zudem verriet die 26-Jährige, dass sie über den Spiegel bereits einen Blick auf den nackten Körper ihres Gatten erhaschen konnte, als dieser duschen war. Aber auch Peter sah seine Liebste bereits hüllenlos. "Ich habe direkt so hingeguckt", erzählte der Hobby-Fußballer.

Nähergekommen ist sich das Ehepaar jedoch noch nicht. "Wir haben tatsächlich ein bisschen Feingefühl noch füreinander und wollen es halt auch nicht direkt überstürzen. Klar, wir sind uns jetzt schon sehr nah, sehr innig, aber wir müssen uns noch ein bisschen rantasten", erklärte Peter im Einzelinterview. Dass er und Jaqueline bald schon etwas intimer werden, schließt der Bayer aber nicht aus. "Das kommt noch", versicherte er.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Jaqueline, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / peter.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter, 2022

Anzeige

Denkt ihr, Jaqueline und Peter werden sich im Laufe der Show noch näherkommen? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de