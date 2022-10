Lässiger Look: Madonna mit XXL-Mantel am Flughafen unterwegs

Madonna (64) scheint beim Reisen eher auf Gemütlichkeit zu setzen. Seit dem Beginn ihrer Musikkarriere Anfang der 80er-Jahre tourt die in Michigan geborene Beauty regelmäßig um die Welt. Bei Events oder auf der Bühne heizt die Sängerin ihren Fans auch immer wieder mit sexy Outfits ein. Für ihren Flug nach New York entschied sich Madonna nun allerdings für einen lässigen Look inklusive XXL-Mantel.

Am vergangenen Donnerstag reiste die Sängerin von London nach New York. Kurz nach der Landung am John F. Kennedy Flughafen wurde Madonna dann auch von Paparazzi entdeckt und abgelichtet. Entsprechend dem Anlass trug die 64-Jährige ein zwar sehr sonderbar aussehendes, aber offenbar sehr gemütliches Outfit. So entschied sich die "Filth and Wisdom"-Darstellerin für einen schwarzen langen Mantel, unter dem sie eine weite Hose und einen schwarz-weiß-gestreiften Pullover trug. Ihren Reise-Look rundete die Popsängerin mit schwarzen Marken-Crocs im Wert von rund 850 Euro ab. Auf einigen Aufnahmen war zudem zu erkennen, wie die "Material Girl"-Interpretin müde vor sich hin gähnte.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Gesangstalent bei der New York Fashion Week mit seinem Outfit Aufsehen erregt. Damals präsentierte sie sich in einem heißen Look: Zu einer schwarzen Satin-Jacke, unter der sie ein tief ausgeschnittenes Spitzenbustier trug, hatte Madonna eine weite Hose kombiniert. Auch ihre Tochter Lourdes (25) hatte an diesem Abend mit ihrem Look komplett in Schwarz begeistert.

Anzeige

Backgrid Madonna, Sängerin

Anzeige

Splash News Madonna in New York, 2022

Anzeige

BFA / ActionPress Madonna bei der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de