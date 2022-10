Megaheiß: Leni und Heidi Klum posieren gemeinsam in Dessous

Leni (18) und Heidi Klum (49) präsentieren sich von ihrer Schokoladenseite. Im Dezember 2020 hatte die New Yorkerin den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und gemeinsam mit ihrer Mutter das Vogue-Cover geziert. Seitdem klettert die Beauty die Karriereleiter immer weiter hoch. Nun ließ sie sich wieder gemeinsam mit der GNTM-Jurorin ablichten: Für eine bekannte Unterwäschemarke posierten Leni und Heidi zusammen in Dessous.

Wie Intimissimi nun auf ihrer Homepage bekannt gab, sind die 49-Jährige und ihre Tochter die neuen Markengesichter für die italienische Modefirma. Neben Aufnahmen der Produkte findet sich auf der Internetseite zudem ein Clip, der einen Blick hinter die Kulissen des Fotoshootings gewährt. In dem Video tanzt das Mutter-Tochter-Duo durch die Gegend, während es inbrünstig eine italienische Oper mitsingt – dabei tragen die beiden Frauen nur die vermarktete Unterwäsche. "Gemeinsam zeigen Heidi und Leni, dass Intimissimi eine Marke für alle Frauen ist: unabhängig von Alter, Passform und Stil", ist auf der Seite ebenfalls zu lesen.

Bereits im September hatten die 18-Jährige und das Supermodel den Fans mit ihren Outfits eingeheizt. Damals liefen die beiden bei dem Harper's-Bazaar-Icons-Event in Leder-Looks über den roten Teppich. Während sich Leni für ein eng anliegendes Top und einen Rock in Leoparden-Optik entschied, begeisterte Heidi in einem schwarzen Lederkleid.

MEGA Heidi und Leni Klum im Oktober 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum im September 2022

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum, Juli 2022

