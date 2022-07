Leni Klum läuft für Dolce & Gabanna: Mama Heidi ist stolz!

Heidi Klum (49) ist total begeistert! Seit vielen Jahren ist die Beauty in der Fashion- und Werbewelt ein gefragtes Model. Zudem kennen sie viele als das Gesicht von Germany's Next Topmodel. Privat ist die Blondine vor allem Mutter – beispielsweise von Leni Klum (18). Diese tritt mehr und mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama. Für bekannte Marken posiert sie vor der Kamera oder schreitet über den Laufsteg. Wie auch nun wieder – und Heidi könnte wohl kaum stolzer sein!

Im sizilianischen Syrakus machte die gerade mal 18-Jährige erneut einen großen Laufsteg unsicher – unter den Augen von Mama Heidi. Diese war von dem Auftritt ihrer Tochter verzaubert. Ganz in Schwarz präsentierte Leni einen Look der aktuellen Modekollektion des Fashion-Giganten Dolce & Gabbana. Nach der Show holte sie sich die verdiente Umarmung bei ihrer Mutter ab – diese platzte fast vor Stolz, wie sie via Instagram zeigte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Leni die bekannte Modemarke repräsentieren darf. Bereits im August vergangenen Jahres stolzierte die Beauty über den Catwalk – im Übrigen gab sie mit diesem Auftritt ihr Runway-Debüt. Dabei überwog bei ihr der Spaß: "Ich war ehrlich gesagt gar nicht so nervös. Ich habe einfach losgelegt", erklärte sie Ende 2021 im Interview mit Elle.

Anzeige

MEGA Leni Klum, Juni 2022

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum im August 2021 in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de