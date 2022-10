Ominöse TikTok-Botschaft: Will Madonna sich hier etwa outen?

Möchte Madonna (64) hier etwas mitteilen? Die Popikone hatte wohl schon so einige Beziehungen und Affären mit namhaften Männern. Hin und wieder widmete sie sich aber auch dem weiblichen Geschlecht. Der Kuss zwischen ihr und Sängerin Britney Spears (40) bei den MTV Video Music Awards 2003 auf einer großen Bühne sorgte für jede Menge Aufsehen und wurde regelrecht legendär. Aber war das wirklich alles nur Show – oder outete Madonna sich jetzt etwa?

Auf TikTok postete Madonna einen kurzen Clip von sich in einem weißen Dress und mit knallig pinkfarbenen Haaren. Ebenso pinkfarben ist der Slip, den sie in den Händen hält und in einen Papierkorb wirft. Er verfehlt den Korb und genau darin steckt die Botschaft. "Wenn ich daneben werfe, bin ich lesbisch", steht unter dem Video. Dass das Höschen tatsächlich daneben geht, scheint die Queen of Pop aber nicht weiter zu stören. Sie wirft nur den Arm hoch und dreht sich weg. Könnte das etwa indirekt ein Outing von der "Hung Up"-Interpretin sein oder drückt sie nur ihre Solidarität aus?

Derzeit dürfte das sowieso keine Rolle spielen, denn Madonna scheint so oder so frisch verliebt zu sein. Erst im September wurde bekannt, dass sie nun offenbar offiziell einen neuen Mann an ihrer Seite hat: den 23-jährigen Andrew Darnell. Und der scheint sie wirklich glücklich zu machen, denn ein Insider meinte laut Hollywood Life: "Andrew gibt ihr eine Art von Leidenschaft, die sie im Moment in ihrem Leben braucht."

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003

Anzeige

Instagram / madonna Madonna im August 2022

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und Andrew Darnell im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de