Insider bestätigt: Madonna datet wirklich Andrew Darnell

Madonna (64) scheint frisch verliebt zu sein. Vor wenigen Tagen waren erste Gerüchte aufgekommen, dass die in Michigan geborene Beauty wieder in festen Händen sein könnte. Auf ihrem Social-Media-Account hatte die Pop-Ikone dann außerdem ein Foto veröffentlicht, auf dem sie sich innig mit dem 23-jährigen Andrew Darnell gezeigt hatte. Nun verriet ein Insider, dass sich der Künstler und Madonna aktuell wirklich näher kennenlernen wollen.

Wie Hollywood Life jetzt berichtete, scheint die Sängerin Gefallen an dem 41 Jahre jüngeren Mann gefunden zu haben. Dabei will sie sich offenbar auch nicht von ihrem Altersunterschied beeinflussen lassen. "Madonna datet Andrew Darnell und obwohl einige ihrer Freunde denken, die Tatsache, dass er 23 ist, ist ein bisschen seltsam, scheint es Madonna überhaupt nicht zu kümmern", versicherte die Quelle der Seite. Generell habe sich die 64-Jährige nie danach gerichtet, wie alt ihre Partner sind und ob sie deshalb mit ihnen ausgehen könne oder nicht.

Der Insider fügte zudem hinzu, dass die "Like A Virgin"-Interpretin aktuell zwar nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung sei, Andrew ihr aber all das bieten könne, was sie braucht. "Sie lebt im Moment ihr bestes Leben und hat Spaß. Andrew gibt ihr die Art von Leidenschaft, die sie im Moment in ihrem Leben braucht", versicherte die Quelle. Nach ihrer Trennung im April wolle Madonna aktuell einfach nur Spaß haben.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / almightywulf Andrew Darnell, Model

Instagram / madonna Madonna im August 2022

