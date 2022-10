Sean Penns Mutter Eileen Ryan ist mit 94 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Seit 1955 ist Eileen Ryan nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. So wirkte die gebürtige New Yorkerin im Laufe der Jahre in zahlreichen Filmen und Serien mit. 1957 lernte sie ihren Ehemann Leo Penn kennen und lieben. Das Paar bekam drei Kinder. Unter ihnen auch der Filmstar Sean Penn (62). Dieser muss nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter Eileen ist gestorben.

Wie Deadline berichtete, gab ein Sprecher der Familie nun den Tod der Schauspielerin bekannt. Eileen soll bereits am Sonntag gestorben sein – nur wenige Tage vor ihrem 95. Geburtstag. Ihre letzten Stunden habe die US-Amerikanerin in ihrem Haus verbracht. Woran die dreifache Mutter gestorben ist, wurde bisher noch nicht bekanntgeben.

Bereits vor einigen Jahren mussten Sean und seine beiden Brüder Christopher und Michael den Verlust ihres Vaters verkraften. Der Regisseur verstarb im September 1998 im Kreise seiner Familie an den Folgen seiner Krebserkrankung. Wie auch bei Eileen, gab damals ein Sprecher der Familie seinen Tod bekannt.

Getty Images Eileen Ryan, Schauspielerin

Getty Images Sean Penn und seine Mutter Eileen Ryan

Getty Images Sean Penn, Eileen Ryan, Christopher Penn und Michael Penn

