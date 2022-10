"Bin kein Protzer": Pietro Lombardi wehrt sich gegen Kritik

Pietro Lombardi (30) will den Angeber-Stempel nicht auf sich sitzen lassen. Vor wenigen Tagen flog der Sänger für die Dreharbeiten der neuen DSDS-Staffel in einem Privatjet nach Mallorca. Dort soll er sich gemeinsam mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (26) eine luxuriöse Finca angemietet haben. Seine Unterkunft soll sogar vornehmer als die von Poptitan Dieter Bohlen (68) sein. Im Netz setzte sich Pietro jetzt gegen die Medienberichte zur Wehr, er sei ein Protzer.

In seiner Instagram-Story meldete sich der 30-Jährige nun bei seinen Fans zu Wort, um einige Dinge richtigzustellen. So begann der "Cinderella"-Interpret zu erzählen, dass er sowohl den Flug als auch die Unterkunft aus eigener Tasche bezahlt habe. "Wenn ich was bin, dann alles, aber kein Protzer. [...] Ich weiß, woher ich komme und ich arbeite sehr, sehr hart für mein Geld", versicherte der baldige Zweifachpapa. Es rege ihn zudem auf, dass er das Gefühl habe, sich ständig rechtfertigen zu müssen. "Ich muss jetzt tatsächlich arbeiten, dass ich die nächsten Monate noch weiter so protzen kann wie jetzt gerade", scherzte Pie abschließend.

Pietro fuhr fort, dass sein ungeborenes Baby und Laura aktuell das Allerwichtigste für ihn seien. Deswegen sei es ihm auch so wichtig gewesen, dass die 26-Jährige mit nach Mallorca kommt – für die Influencerin sei dies nämlich vermutlich der letzte Urlaub vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes.

