Michelle Hunziker feiert Geburtstag ihrer Tochter mit Tomaso

Offenbar können Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) nicht ohne einander! Eigentlich trennte sich die Moderatorin schon Anfang 2022 nach insgesamt zehn gemeinsamen Jahren von dem Modeunternehmer. Doch sie geben immer wieder Hinweise, dass sie sich nicht nur gut verstehen, sondern auch immer noch gerne Zeit miteinander verbringen. Jetzt feierte ihre gemeinsame Tochter Sole (9) Geburtstag – und Mama Michelle und Papa Tomaso waren natürlich mit dabei.

Zum Geburtstag schmiss Michelle eine große Party für ihre Tochter inklusive Fotospiegel und einer riesigen Torte. Und natürlich durfte auch Tomaso nicht fehlen. Auf Instagram ließ die Schweizerin ihre Follower an der Feier teilhaben und stellte in ihre Story auch ein Bild der ganzen Familie ein. Darauf sind ihre beiden Töchter in pinken Oberteilen und Sonnenbrillen zu sehen. Tomaso trägt einen dunklen Anzug und versteckt sein Gesicht hinter einer Sonnenbrille, während Michelles Kleid ebenfalls in grellem Pink leuchtet. Die vier haben offenbar den ganzen Tag zusammen verbracht und beschenkten ihre Töchter zusätzlich mit einem Familienausflug.

Zuletzt schienen Michelle und Tomaso immer häufiger aufeinanderzutreffen. Erst vor wenigen Tagen wurde der Unternehmer vor ihrer Wohnung in Mailand gesehen. Verlassen soll er das Gebäude erst wieder am nächsten Morgen haben – in derselben Kleidung wie zuvor. Das lässt vermuten, dass er die Nacht in der Wohnung seiner Ex verbracht haben könnte.

Instagram / therealhunzigram Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker mit ihren Töchtern

ActionPress Michelle Hunziker mit ihrer Tochter und Tomaso Trussardi

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012 in Mailand

