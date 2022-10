Nach Inas Schlaganfall: Wollen Coupleontour zweites Kind?

Vanessa und Ina von Coupleontour sollten eigentlich im absoluten Babyglück schwelgen. Monatelang kämpften sie mit der künstlichen Befruchtung, bis Nessi endlich schwanger wurde. Voller Vorfreude warteten sie auf die Geburt ihrer Tochter – doch kurz vor der Entbindung erlitt Ina urplötzlich einen Schlaganfall und verpasste die Ankunft des Kindes. Auch jetzt ist die Influencerin immer noch im Krankenhaus und ihre Ehefrau kümmert sich alleine um die kleine Olivia. Wollen Coupleontour trotzdem weiteren Nachwuchs?

"Ich muss ehrlich sagen... In der aktuellen Situation: Nein", stellte Nessi bei einer Fragerunde auf Instagram klar. Zwar habe sie immer zwei Kinder bekommen wollen, weil sie sich Geschwister für ihren Nachwuchs wünsche – doch der Plan sei nun auf Eis gelegt. "Da die Zukunft momentan sehr ungewiss ist, also wie diese wird... kann ich es mir derzeit nicht vorstellen", berichtete die Netz-Bekanntheit. Trotzdem wolle sie es nicht ganz ausschließen: "Aber wer weiß, was noch kommt."

Trotz der schwierigen Situation versuchen die Webstars aber einiges, damit Ina eine Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen kann. "Die Familie tut alles, damit ich sie sehr oft sehe", erklärte sie. Dennoch wäre die 26-Jährige natürlich gerne immer bei ihrem Baby.

