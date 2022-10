Nach Liebes-Aus: Outet sich Emily Ratajkowski als bisexuell?

Gibt Emily Ratajkowski (31) hier etwa einen Hinweis auf ihre sexuelle Orientierung? Das Model macht momentan eine schwere Zeit durch. Nach wochenlangen Fremdgeh-Gerüchten um seinen Mann Sebastian Bear-McClard (35) hatte es Anfang September nach vier Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Doch ist die Schauspielerin nach dem Liebes-Aus nun auch offen dafür, Frauen zu daten? Emily deutete jetzt erstmals an, dass sie bisexuell ist!

Auf TikTok reagierte die 31-Jährige nun auf ein Video, in dem die Influencerin nourishedwithtish fragt: "Wenn du dich als bisexuell identifizierst... Besitzt du ein grünes Samtsofa?" Und tatsächlich: Emily filmte daraufhin ihre grüne Couch und lächelte dabei verschmitzt in die Kamera. Ob sie damit tatsächlich andeuten will, dass sie sich auch etwas mit Frauen vorstellen könnte, ließ die Beauty allerdings offen.

Tatsächlich ist die "We Are Your Friends"-Darstellerin nicht die einzig Promidame, die auf das TikTok reagierte. Erst vor wenigen Tagen postete die Pretty Little Liars-Darstellerin Shay Mitchell (35) nämlich ein ähnliches Video auf ihrem Profil. Ob es sich dabei lediglich um einen Trend handelt oder sie tatsächlich bisexuell ist, gab sie aber nicht preis.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Shay Mitchell bei den Daily Front Row Fashion Awards in Los Angeles, April 2022

