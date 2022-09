Einen Monat tot: Olivia Newton-John wäre heute 74 geworden

Heute hätte sie ihren 74. Geburtstag gefeiert. Olivia Newton-John (✝73) wurde an der Seite von John Travolta (68) in Grease berühmt. In den letzten Jahren hatte die Sängerin jedoch zunehmend mit ihrer Krankheit zu kämpfen: 2017 gab sie bekannt, dass ihr Brustkrebs zurückgekehrt ist. Am 8. August 2022 folgte dann die traurige Nachricht: Olivia erlag ihrer Krankheit und ist verstorben. Heute wäre sie 74 Jahre alt geworden.

Olivia war nicht nur mit "Grease" sehr erfolgreich. Sie verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger – und zählt damit bis heute zu den Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Außerdem gewann das Multitalent zahlreiche Preise und Auszeichnungen. So konnte Olivia ganze vier Grammys ihr Eigen nennen – unter anderem als Beste weibliche Pop-Sängerin des Jahres 1974.

Aber ihr Leben hatte auch seine Schattenseiten: Bereits 1992 wurde bei Olivia Brustkrebs diagnostiziert. Damals konnte sie die Krankheit besiegen, bevor 2017 bei ihr Metastasen in der Wirbelsäule festgestellt wurden. Ein Jahr später erlitt die Sängerin ein erneutes Rezidiv ihres Brustkrebses. Im August 2022 verlor sie schließlich den Kampf und starb an den Folgen ihrer Erkrankung. Bei ihren Fans bleibt sie dennoch unvergessen.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Januar 2008

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, November 1978

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de