Patrick als Sommerhaus-Bösewicht: War der Schnitt schuld?

Ist Patrick Romer (26) an seiner Darstellung in Das Sommerhaus der Stars etwa nicht selbst schuld? Der Bauer sucht Frau-Star musste in den vergangenen Wochen einiges einstecken, nachdem er öffentlich für sein Verhalten gegenüber Partnerin Antonia Hemmer (22) in der Show kritisiert wurde. Nachdem das Finale des Reality-Formats am Sonntag über die Bildschirme flimmerte, hat sich nun auch seine Hofdame zu Patricks Umgang mit ihr geäußert!

Antonia erklärte am Montag auf Instagram, dass es zwar schon hin und wieder nicht in Ordnung gewesen sei, wie der Rinderzüchter sie behandelt hat. Jedoch sei auch die Produktion schuld an dem Bild, das die Zuschauer von ihrem Liebsten erhalten hätten. "Patrick wurde halt einfach von Anfang bis Ende als der Bösewicht dargestellt", nimmt sie ihn in Schutz. Denn die Produktion wolle nur ein bestimmtes Bild von einem Kandidaten zulassen und nicht mehrere: "Es geht ja auch nicht, dass er mal was Nettes sagt, dann wieder irgendwie was total Beschissenes. Dann kann sich keiner irgendwie ein klares Bild über ihn bilden", ist sich die Blondine sicher.

Antonia erklärt, dass das Format nach dem Ausscheiden von Erik einen neuen Bösewicht gebraucht habe und dieser sei dann eben ihr Patrick gewesen. "Aber er hat natürlich auch sehr oft gesagt 'Ich liebe dich' und mich auch nach Spielen gelobt", gibt sie Einblicke in die Seite ihres Partners, die den Zuschauern ihrer Meinung nach verwehrt wurde.

RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Patrick Romer bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

