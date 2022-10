"Scheiß auf sie": Sängerin Lizzo wettert gegen ihre Hater

Lizzo (34) findet ehrliche Worte für ihre Hater! Für ihre Fans ist die Sängerin nicht nur eine talentierte Musikerin, sondern auch ein echtes Vorbild in Sachen Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Sowohl auf der Bühne als auch auf Social Media beweist die "Good As Hell"-Interpretin, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Dennoch wird die Sängerin auch mit Hatern konfrontiert – doch das lässt Lizzo nicht auf sich sitzen!

In einem Vanity Fair-Interview offenbarte Lizzo, dass sie bereits früh aufgrund ihres Gewichts kritisiert wurde – sie aber kürzlich besonders verletzt war, als jemand "ihr gesamtes Wesen" beleidigte: "Die Leute haben mich mein ganzes Leben lang fett genannt, aber das war das erste Mal, dass ich eine Beleidigung meines Aussehens, meiner Person und meiner Musik in einem erlebt habe – das hat mich wirklich verletzt", berichtete die 34-Jährige. Doch das möchte Lizzo nicht auf sich sitzen lassen: "Scheiß auf sie", ergänzte sie entschlossen.

Außerdem stellte Lizzo klar, dass sie es für wichtig halte, öffentlich zu zeigen, dass sie ihre schärfsten Kritiker abgehakt hat – sie möchte damit anderen helfen, die Ähnliches durchmachen mussten: "Ich weiß, dass ich nicht die einzige Person bin, die im Internet mit Negativität konfrontiert wird – es gibt Leute [...] die nicht wissen, wie sie das durchstehen sollen. Wenn sie also sehen, dass ich es [...] in dem Ausmaß durchstehe, [...] denken sie vielleicht, dass sie es auch schaffen können."

Instagram / lizzobeeating Lizzo im Februar 2020

Getty Images Lizzo bei den Emmy Awards 2022

Instagram / lizzobeeating Lizzo im August 2022

