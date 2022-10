Scheunenfest: TV-Bauer Theo schickt beide Damen direkt heim!

Sie haben ihre Wahl getroffen. Am Montag startete die neue Staffel von Bauer sucht Frau im TV. Insgesamt elf Bauern und eine Pferdewirtschaftsmeisterin erhoffen sich in diesem Jahr mithilfe der Sendung die Liebe ihres Lebens zu finden. Bereits in der Auftaktfolge trafen die ersten Bauern die Entscheidung, wer sie auf ihrem Hof besuchen darf. Nun stehen auch die restlichen Konstellationen fest!

Für eine Überraschung sorgte in diesem Jahr Bauer Theo. Der Viehwirt war offenbar nicht von seinen Auserwählten angetan. Kurzerhand entschied sich der 58-Jährige daher dazu, seine beiden Bewerberinnen Yvonne und Helena nach Hause zu schicken. "Für mich ist es wichtig, ehrlich zu sein und ich möchte nichts vorspielen. Für mich passt es bei beiden Frauen nicht!", erklärte Theo seine Entscheidung gegenüber Moderatorin Inka Bause (53) und den zwei Damen.

Bei den anderen Teilnehmern stehen die Chancen auf Liebe offenbar besser: Das Zuhause von Biobauer Martin darf die Kundenservice-Mitarbeiterin Carola unter die Lupe nehmen. Viehzüchter Michael K. lud Jan Hendrik dazu ein, die Hofwoche bei ihm zu verbringen. Und auch bei Pferdewirt Ulf lief es auf dem Scheunenfest gut: Er wird Anna Lina mit zu sich nach Hause nehmen, die ebenfalls Pferdewirtin ist.

Die Hofwoche bei Jungbauer Max wird Anna verbringen. Ammenkuhhalter Jörgs Wahl fiel auf die Verwaltungsfachangestellte Patricia. Und Hobbybauer Erik freut sich darauf, Julia auf seinem Hof begrüßen zu dürfen. Rinderhalter Michael N. entschied sich als einziger für zwei Frauen: Der 52-Jährige lud sowohl Christine als auch Mandy zu sich ein.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten, 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Fleckviehzüchter Michael K. und Jan Hendrik bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Anna und Jungbauer Max bei "Bauer sucht Frau"

RTL Rinderhalter Michael N. mit Mandy (l.) und Christine (r.) bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de