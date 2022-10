Schwerelos: Könnte Tom Cruise bald Stunt im All performen?

Tom Cruise (60) ist bekannt dafür, seine Stunts selbst durchzuführen. Am höchsten Gebäude der Welt herumklettern, sich an ein Flugzeug hängen, minutenlanges Luftanhalten bis hin zum Halo Jump aus einem Militärflugzeug – all das hat der Schauspieler bereits auf der Leinwand zum Besten gegeben und es scheint für seine Leistungen keine Grenzen zu geben. Wird Tom Cruise für seinen nächsten Film etwa in den Weltraum fliegen?

In einem Interview mit BBC deutet die Vorsitzende von Universal, Donna Langley, an, dass es Pläne geben würde, den Hollywoodstar in seinem nächsten Projekt zur internationalen Raumstation hinaufzuschießen. Dort soll er außerhalb der Station einen Weltraumspaziergang vollführen. Wenn dies gelänge, wäre Tom Cruise nicht bloß der erste Schauspieler, sondern auch der erste Zivilist, der dies täte. Der 60-Jährige und auch sein neuer Film könnten somit Geschichte schreiben.

Tom Cruise macht nicht bloß seine Stunts selbst, sondern er fliegt auch selbst. In Mission Impossible – Fallout steuerte er den Helikopter im Finale eigenhändig. Um dies zu tun, waren unter anderem 2.000 Flugstunden nötig. Es lässt sich daher bloß erahnen, wie viele Stunden der Schauspieler sich für eine Rolle außerhalb der Erdatmosphäre vorbereiten müsste.

Anzeige

Action Press / Backgrid Tom Cruise am Set von "Mission Impossible 7", April 2021

Anzeige

MEGA Tom Cruise bei den Dreharbeiten für "Mission: Impossible 7"

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Tom Cruise in "Top Gun"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de