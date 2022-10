Tatsächlich: Jojo Siwa und Avery Cyrus bestätigen Beziehung

Sie sind also wirklich ein Paar! Schon in den vergangenen Wochen sorgten Jojo Siwa (19) und Avery Cyrus (22) für Spekulationen. Nachdem sich Erstere erst im August endgültig von ihrer Freundin getrennt hatte, wurde die TikTok-Queen verdächtig oft mit Avery gesichtet. Gemeinsam zeigten sich die Webstars sogar auf dem roten Teppich und heizten die Liebes-Gerüchte an. Nun machten die beiden es offiziell: Jojo und Avery sind tatsächlich zusammen!

In einem neuen YouTube-Video der 19-Jährigen zeigten die Internetberühmtheiten ihren Trip nach Disney World. Dort hatte Avery die Frage aller Fragen gestellt: "Willst du meine Freundin sein?" Dazu hatte sie sogar ein süßes Plakat angefertigt. Für Jojo gab es auf diese Frage nur eine Antwort: Ja! "Sie ist jetzt meine Freundin!", verkündete sie aufgeregt und deutete auf Avery. Diese jubelte ebenfalls: "Wir sind jetzt ein Paar!" Somit ist ihre Beziehung endlich offiziell.

Ihre Follower hatten die beiden ohnehin schon lange genug auf die Folter gespannt. Mitte September hatte Jojo bereits via TikTok ein Knutschvideo mit Avery gepostet. In dem Clip gaben sie sich nicht nur einen innigen Kuss. "Das glücklichste Mädchen", hatte die Blondine dazu notiert.

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa und Avery Cyrus in Disney World, Oktober 2022

Instagram / itsjojosiwa Avery Cryus' Plakat für Jojo Siwa

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus im September 2022

