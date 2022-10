Wie bei "The Crown": Hatte Prinz Philip etwa eine Affäre?

Die Serie The Crown schockiert die Briten immer wieder. In den vier Staffeln des Dramas wird das britische Königshaus genau unter die Lupe genommen. Die Handlung beruht nämlich auf wahren Begebenheiten – obwohl diese auch teils stark dramatisiert wurden. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wurden die Dreharbeiten zur lang erwarteten fünften Staffel aus Respekt vorübergehend eingestellt. Trotzdem werden die neuen Folgen bald erscheinen – und versprechen bereits jetzt einen großen Skandal.

Wie The Sun berichtete, werden die Zuschauer der Serie in der neuen Staffel intime Szenen sehen zwischen dem Ehemann der Queen, Prinz Philip (✝99), und seiner besten Freundin Penny Knatchbull (69). So soll der Prinz mit der 32 Jahre jüngeren Penny händchenhaltend über seine belastete Beziehung zu Elizabeth sprechen. Aber entspricht diese Szene auch der Realität? "Das ist frei erfunden. Auf keinen Fall würde er mit jemandem über seine Ehe sprechen", ist sich die Journalistin Ingrid Seward sicher.

"Wir recherchieren extrem gut und genau. Die Begebenheiten entsprechen der Wahrheit, der geschichtliche Kontext natürlich auch", sagte Peter Morgan, der Autor und Erfinder von "The Crown" im Interview mit The Royal Collector’s Edition vor einigen Jahren. Hat die Geschichte also doch einen wahren Kern?

Queen Elizabeth II., Penny Knatchbull und Prinz Philip, Mai 2018

Penny Knatchbull, Gräfin Mountbatten von Burma

Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

