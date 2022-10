Wilde Fantheorie: Hat Harry Styles eigentlich eine Glatze?

Haben sie etwa recht? Der britische Sänger Harry Styles (28) ist derzeit in aller Munde. Nicht nur seine Hits wie "As It Was" und "Late Night Talking" gehen seit Monaten durch die Decke – mit dem Kinofilm "Don't Worry Darling" lockte er seine Fans reihenweise in die Kinos. Aber auch sämtliche Social-Media-Plattformen beschäftigen sich mit dem einstigen One Direction-Mitglied. Eine Verschwörungstheorie machte besonders die Runde: Hat Harry etwa keine Haare mehr?

Eigentlich kennt man den Hottie mit einer voluminösen Föhnfrisur – aber ist das alles nur fake? Zahlreiche Fans behaupten dies tatsächlich auf TikTok und sagen: Harry trägt ein Toupet! So kramten sie alte Interviews von seiner One-Direction-Zeit aus, in denen die Boys meinten, der 28-Jährige würde seine Haare am ehesten verlieren. Außerdem finden manche seine Haarlinie etwas fragwürdig. Bei einem Konzert habe jemand dann wohl gesehen, wie sein Haarteil sich von seinem Kopf gelöst hat. Harry bezog sogar schon Stellung zu den Spekulationen!

Im Interview mit Rolling Stone stellte er ein für alle Mal klar: Er hat seine Haare noch! Harry hat von den Theorien Wind bekommen und schien ziemlich amüsiert darüber zu sein. "Das ist doch generationsabhängig, oder? Wenn dein Opa eine Glatze hat, dann kriegst du auch eine? Also mein Opa hatte keine, ich drücke die Daumen", lachte er.

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

Getty Images Harry Styles, 2014

Getty Images Harry Styles

