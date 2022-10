"Gekränkt": Motsi Mabuses Ex-Mann wehrt sich gegen Vorwürfe!

Bahnt sich bei Motsi Mabuse (41) und ihrem Ex-Mann Timo Kulczak (45) acht Jahre nach der Scheidung etwa ein Rosenkrieg an? Die Let's Dance-Jurorin und der Tänzer haben sich 2014 nach rund elf gemeinsamen Jahren getrennt. In ihrem neuen Buch machte sie ihrem Ex jetzt schwere Vorwürfe: Er habe sie während der Ehe kontrolliert und unterdrückt. Motsis Ex-Mann Timo kann das nicht auf sich sitzen lassen – der Profitänzer wehrte sich jetzt gegen die Anschuldigungen!

"Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht und warum Motsi so etwas über mich schreibt", betonte Timo jetzt gegenüber Bunte. Er ist von den Vorwürfen total überrascht und vermute, dass seine Ex-Frau eine "blühende Fantasie" habe. "Ich bin zutiefst enttäuscht und gekränkt, dass sie das alles nicht richtigstellt", machte der Tänzer deutlich.

Timo ist von den Vorwürfen aber nicht nur total überrumpelt – er denkt über die gemeinsame Zeit mit Motsi auch ganz anders! "Für mich waren das die besten Jahre meines Lebens. Seit dem Moment, als ich sie kennenlernte, habe ich versucht, Motsi glücklich zu machen und auf Händen zu tragen", behauptete der 45-Jährige.

Motsi Mabuse, Tänzerin

Timo Kulczak, Motsi Mabuses Ex-Mann

Motsi Mabuse im Juni 2022

