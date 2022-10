Inka Bause kritisiert die ersten "Bauer sucht Frau"-Staffeln

Inka Bause (53) ist nicht zufrieden mit den Anfängen von Bauer sucht Frau. Schon seit der ersten Staffel 2005 moderiert sie das Dating-Format für liebeswütige Farmer und hat in all den Jahren schon das ein oder andere Ehepaar verkuppelt. Doch die Schlagersängerin stand nicht immer vollständig hinter der Show – ganz im Gegenteil: Jetzt äußerte Inka ihren Unmut über die ersten "Bauer sucht Frau"-Staffeln.

"Die ganze Mischung, die ganze Attitüde hat mir nicht gefallen", gestand sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das sei Inka beim Fernsehabend mit ihrer Mutter aufgefallen: "Meine Mutter guckte mich an, ich guckte meine Mutter an – und war sehr ratlos und traurig." Auch von den Zuschauern sei sie ausgelacht und angefeindet worden: "Auf einmal hab ich gemerkt: Ich kann das nicht mehr verteidigen", berichtete die Moderatorin. Nach der zweiten Staffel habe sie sich dann getraut, die mangelnde Qualität anzusprechen und sogar mit ihrem Ausstieg gedroht. "Ich möchte die wahre Liebe zeigen und nicht Sex in der ersten Nacht und Besamungshandschuhe und Gespräche, bei denen alle bis zum Ellenbogen in Kühen stecken", stellte sie klar.

Die Ansage habe gefruchtet – und seitdem seien sie "auf dem richtigen Weg." Heute sei Inka sehr glücklich mit dem Format – und sie plane, auch nach der aktuellen Staffel noch lange weiter zu machen: Sie strebe an, mindestens bis zur 25. Staffel dabei zu sein: "Das wäre ein schönes Jubiläum".

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Instagram / inka.bause Inka Bause im Mai 2020

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, Moderatorin

