Wie lange wird Inka Bause (52) den Bauer sucht Frau-Fans noch erhalten bleiben? Bereits seit über 15 Jahren steht die Blondine für die Partnersuche auf dem Bauernhof vor der Kamera – und dabei hat sie schon so einige Male erfolgreich Amor gespielt: Einige Paare, die sich im Rahmen der Datingshow kennengelernt hatten, sind mittlerweile verheiratet und haben Kinder. Doch wie lange wird Inka "Bauer sucht Frau" noch moderieren? Das TV-Gesicht gab jetzt einen Einblick in ihre Zukunftsplanung...

"Ich wollte ja irgendwann mal mit 40 aufhören, vor der Kamera zu stehen", erklärte Inka in Barbara Schönebergers (46) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" und berichtete: "Jetzt bin ich 52 und habe mir gedacht: 'Nee, also jetzt musst du langsam wirklich aufhören. Also mit 55 musst du aufhören.'" Doch so wirklich überzeugt scheint die Moderatorin von ihrem geplanten "Bauer sucht Frau"-Aus noch nicht zu sein, immerhin betonte sie immer wieder, wie "zeitlos" das Format doch sei.

Und tatsächlich: Zwar hatte sie ihr TV-Aus immer geplant, doch trennen will sie sich von der Show offenbar noch nicht. "Ich würde das gerne noch ein paar Jahre machen", betonte sie und teilte ihre Einschätzung: "Ich glaube, in dem Formant kann man als Frau auch noch ein bisschen älter werden, das ist nicht ganz so schlimm." Zudem könne sie in ihren "Arbeitsklamotten" auch kleine Problemzonen gut verstecken. "Im Dirndl hat man auch immer eine super Figur", scherzte die Blondine.

Instagram / inka.bause Inka Bause im Mai 2020

Instagram / inka.bause Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

