Nach "Are You The One?": Sind Anna und Micha ein Liebespaar?

Sind auch nach der Show die großen Gefühle im Spiel? In der diesjährigen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love ging es wieder einmal drunter und drüber – von jeder Menge Fummeleien bis hin zu Tränen und ganz viel Drama war alles dabei. Mittendrin befanden sich Anna Iffländer und Micha Schüler. Die Blondine und der Ex-Fußballer fanden in der Kuppelshow direkt Gefallen aneinander. Jedoch spielte Micha im Verlauf der Show mächtig mit Annas Gefühlen und betitelte sie sogar als Wanderhure. Dennoch verließen beide die TV-Villa als Perfect Match: Sind Anna und Micha das denn auch im echten Leben?

Beim großen Wiedersehen der "Are You The One?"-Stars hakte Moderatorin Sophia Thomalla (33) nach. Wie ging es nach den Dreharbeiten für die beiden weiter? "Wir hatten uns danach dann noch weiter getroffen. Es war alles super [...] bis dann zur Ausstrahlung, dann wurde es halt immer schwieriger", erklärte Anna. Die Show im Nachhinein zu sehen, habe der Influencerin schwer zugesetzt. Vor allem, was Micha hinter ihrem Rücken veranstaltete, habe sie misstrauisch gemacht. "Wenn ich diese Bilder sehe, das macht in mir irgendwie was. Das hat mich emotional völlig enttäuscht", gestand die Beauty. Ein Liebespaar seien sie und Micha deswegen aktuell nicht – Gefühle hegen sie aber füreinander.

Der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer will die Geschichte mit Anna nicht aufgeben – er wolle seine Fehler wiedergutmachen und um sie kämpfen. "Natürlich, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht auch wieder. Das muss wieder aufgebaut werden, damit auch wieder Vertrauen herrscht", erklärte Micha dazu. Ob Anna sich darauf einlassen könne, würde "die Zeit zeigen", äußerte sie abschließend dazu.

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2022

Instagram / micha_schue Michael Schüler im April 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

