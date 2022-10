Niedlich! So verliebt sind Dieter Bohlen und seine Carina

Zwischen Dieter Bohlen (68) und Carina Walz liegt noch immer viel Liebe in der Luft! 2006 lernten sich der DSDS-Poptitan und seine Auserwählte kennen und lieben – seit bereits 16 Jahren sind die beiden überglücklich miteinander und unzertrennlich. Im Netz widmet der Musikproduzent der Beauty hin und wieder gerne mal süße Liebeserklärungen. Nun bewies Dieter abermals, wie verliebt er und seine Carina sind!

Via Instagram teilte der ehemalige Modern Talking-Sänger einen niedlichen Schnappschuss mit seiner Carina. Daraufhin stehen der 68-Jährige und seine Partnerin hinter einem riesigen Herzen. "Ein Herz sagt mehr als 1000 Worte", schrieb er zu dem Foto. Süßes Detail: Die beiden halten auf dem Foto strahlend Händchen. Augenscheinlich sind Dieter und Carina auch nach so langer Zeit sehr happy miteinander.

Dass Carina für ihn die perfekte Partnerin ist, stellte Dieter im Juli einmal mehr klar. "Ich habe nach 40 Jahren endlich mal die richtige Frau gefunden", hatte der DSDS-Juror in einem Interview mit RTL geschwärmt. Carina sei sein Fels in der Brandung, mit der der Unternehmer überall hinreisen könne. "Du kannst an jeden Ort auf diesem Planeten ziehen."

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

