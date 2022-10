Rihanna und A$AP Rocky: Er übernimmt jetzt mehr Babyaufgaben

Rihanna (34) kann sich auf ihren Partner verlassen! Die Sängerin und der Rapper A$AP Rocky (34), sind vergangenen Mai Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Dies hält die "Umbrella"-Interpretin allerdings keinesfalls davon ab, weitere Meilensteine ihrer Superstar-Karriere zu verfolgen. Ende September verkündete sie, dass sie beim Finale der American-Football-Profiliga – dem Super Bowl – auftreten werde. Jetzt heißt es, dass der frischgebackene Papa A$AP-Rocky seiner Liebsten so viele Aufgaben wie möglich abnehmen wolle, damit diese sich auf das Mega-Event vorbereiten könne.

Eine so große und wichtige Performance nimmt viel Zeit in Anspruch. Damit die Mutter seines Sohnes genug Zeit habe, sich den Super-Bowl-Proben zu widmen, habe der frischgebackene Papa A$AP-Rocky beschlossen, mehr elterliche Aufgaben zu übernehmen. Ein Informant teilte HollywoodLife mit: "Rocky hat sich verpflichtet, sich mehr um das Baby zu kümmern, damit Rihanna sich auf die Vorbereitungen konzentrieren kann."

Ein Auftritt beim Super Bowl, welchen vergangenes Jahr rund 99 Millionen Menschen schauten, ist ein Highlight in der Karriere eines jeden Künstlers. Rihanna tritt damit in die Fußstapfen musikalischer Größen wie Beyoncé (41) oder Jennifer Lopez (53). Der "Fashion-Killa"-Rapper sei der Quelle zufolge unglaublich stolz auf seine Riri. "Er weiß, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat, aber es wird einer der größten Höhepunkte in ihrem Leben sein."

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Milan Fashion Week 2022

TPG / BACKGRID Rihanna im Oktober 2022

Getty Images A$AP Rocky bei einer Fashion Show 2019

