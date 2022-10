Schick: Welche Influencerin steckt hinter diesem Kinderbild?

Nanu, wer ist denn dieses stilsichere Mäuschen? Dass das niedliche Kind zwei Jahrzehnte später als Bachelorette und Influencerin durchstarten wird, war bei der sicheren und lässigen Pose in dem extravaganten Outfit vermutlich vorprogrammiert. Gerade erst mühte sie sich in einer Fitness-Challenge so richtig ab und fühlt sich in ihrem Körper jetzt wohl wie noch nie. Auf diesem Mega-Throwback-Pic posiert niemand Geringeres als Jessica Haller (32)!

"Hallo, ich bin's – Fashion-Jessi mit zwei Jahren", schrieb die Ehefrau von Johannes Haller (34) auf Instagram zu dem süßen Kinderbild von sich. Von ihrem auffälligen Look ist sie heute trotz der selbstsicheren Pose offenbar gar nicht mehr so begeistert! "Danke Mama für dieses einzigartige Outfit", witzelte Jessi über den Schnappschuss mit bunt gemusterter Hose, weitem Jäckchen und Turban auf dem Kopf.

Außerdem verriet sie mit dem Foto, wem ihre Tochter Hailey-Su (1) ähnlicher sehe. "Die meisten sagen Johannes. Aber meine Familie ist fest davon überzeugt, dass sie mir ähnlicher sieht", erzählte Jessi über ihr im Mai 2021 geborenes Kind.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Oktober 2022

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

