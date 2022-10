Tablettensucht: Dieter Hallervorden hatte Selbstmordgedanken

Dieter Hallervorden (87) packt über seine dunkle Vergangenheit aus. Bereits seit den 1970er-Jahren steht er in der Öffentlichkeit und zählt heute mit seinen zahlreichen Sketchen sowie Film- und Fernsehrollen zu einem der Urgesteine der deutschen Comedy-Szene. Doch der Komiker hat auch eine dunkle Seite, über die er in seiner neuen Biografie "Hallervorden – Ein Komiker macht ernst" berichtet. Dieter hatte in der Vergangenheit mit Selbstmordgedanken zu kämpfen.

Er litt bis zu einem dreiwöchigen Entzug auf der geschlossenen Station im Sommer 2021 an einer Tablettensucht. Diese löste bei Dieter Depressionen und sogar Selbstmordgedanken aus – und aus denen holte ihn nur seine Frau Christiane Zander. "Was mich am Leben festhielt, war der Rest an Lebenslust dank meiner über alles geliebten Frau Christiane. Sie hat intensiv mitgeholfen, mir den rechten Ausweg aus der Misere zu weisen. Sie – und nur sie – war mein Halt", erklärte der Schauspieler gegenüber Bunte. Durch sie könne er das Leben jetzt mehr denn je als einmaliges Geschenk sehen.

Didi und seine Christiane sind seit 2015 zusammen, im vergangenen Juni heiratete er die 34 Jahre jüngere Stuntfrau. Für den Comedian ist es bereits die dritte Ehe. "Ich bin gerade in meinem 87. Lebensjahr. Deshalb lautet das Motto in dieser Ehe diesmal: für immer und ewig. Ich werde das also schon einhalten können", witzelte er dazu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim deutschen Fernsehpreis 2021

Wehnert, Matthias Didi Hallervoden vor seinem Theater in Berlin, August 2022

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim Bambi 2017



