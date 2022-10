Vor Geburt: Schwangere Barbara Meier entspannt im Badeanzug

Barbara Meier (36) genießt die Zeit kurz vor der Geburt! Das Topmodel ist gerade zum zweiten Mal schwanger. Mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann hat sie bereits Töchterchen Marie-Therese. Die Zweijährige darf sich jetzt auf eine kleine Schwester freuen. Viel Zeit bis zur Entbindung bleibt dem GNTM-Star nicht mehr, denn in wenigen Wochen ist es so weit – und jetzt scheint Barbara jede ruhige Minute noch einmal zu genießen!

Auf Instagram teilte Barbara ein Foto, das zeigt, wie relaxt sie kurz vor der Geburt ist. In einen schwarzen Badeanzug gehüllt, liegt sie entspannt auf einer Sonnenliege. Aber so entspannt, wie die Situation zu sein scheint, ist sie offenbar gar nicht: "Momente, in denen ich so relaxt auf der Liege liegen kann, sind allerdings eher im zehn bis zwanzig Minuten Bereich. Spätestens dann kommt das erste 'Mama?'." Diese Störungen scheint sie aber mit Humor zu nehmen.

Im Zweifel sei ja auch immer noch der Papa da, um die kleine Marie zu bespaßen. Für Barbara scheinen diese gemeinsamen Auszeiten der beiden ganz besondere Momente zu sein, vor allem wenn sie das Vater-Tochter-Gespann beobachten darf. "Dann können auch mal die beiden zusammen schwimmen gehen und Mama kann verliebt ihrer kleinen Familie zuschauen", schwärmte sie.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juli 2022 in Italien

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Barbara Meier beim Europäischen Kulturpreis 2022 in Zürich

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2022

