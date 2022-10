Baby mit Kaley Cuoco: Tom Pelphrey ist total glücklich!

Auf Kaley Cuoco (36) und Tom Pelphrey (40) wartet eine aufregende Zeit! Die The Big Bang Theory-Beauty und der "Ozark"-Darsteller verkündeten nämlich erst vor wenigen Tagen tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Das Paar erwartet im Moment sein erstes gemeinsames Kind. Die beiden Schauspieler dürfen sich im kommenden Jahr auf ein kleines Mädchen freuen. Jetzt meldete sich Tom zu Wort und schwärmte in den höchsten Tönen von der Schwangerschaft!

Gegenüber Extra brachte Tom jetzt seine große Freude auf das Baby zum Ausdruck. "Wir sind so aufgeregt", betonte der werdende Papa und fügte hinzu: "Es ist die wunderbarste Sache. Wir sind so dankbar, so zufrieden, so glücklich." Zudem gab der "She Said"-Darsteller ein kleines Schwangerschaftsupdate und erklärte, dass "alle gesund sind" und die Zeit "wunderschön" sei.

Doch nicht alle Monate der Schwangerschaft verliefen so gut wie jetzt – für Kaley war das erste Trimester nämlich alles andere als schön! Auf Instagram bezeichnete sie diese erste Zeit sogar als "furchtbar": Die Mama in spe habe an starker Übelkeit gelitten.

Tom Pelphrey im September 2022 in Los Angeles

Kaley Cuoco strahlt nach einem positiven Schwangerschaftstest ihren Freund über beide Ohren an

Kaley Cuoco mit kurzen Haaren

