Britney Spears enthüllt: Mutter ohrfeigte sie einst heftig

Britney Spears (40) hatte es noch nie leicht! Die Sängerin litt 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (70), bevor sie sich vergangenes Jahr rechtlich aus dieser befreien konnte. Seitdem nutzt sie ihre neugewonnene Freiheit dazu, um im Netz immer wieder zu schockieren: zuletzt häufiger mit Nackt-Pics. Jetzt teilte Britney dort die bestürzende Geschichte, wie ihre Mutter ihr eine deftige Ohrfeige gab!

Auf Instagram postete der Megastar einen Ausschnitt aus dem Film "Das Schwiegermonster", in welchem die Darstellerinnen Jennifer Lopez (53) und Jane Fonda (84) sich gegenseitig ordentliche Schläge verpassen. Darunter beschrieb Britney, wie ihre eigene Mutter Lynne Spears ihr vor 15 Jahren eine heftige Ohrfeige verpasste: "Meine Mutter passte auf Jayden (16) und Preston (17) auf. Ja, ich feierte bis etwa vier Uhr morgens und meine Mutter war angepisst! Ich ging rein, sie sah mich an und ohrfeigte mich so hart, dass ich es nie vergessen werde!"

Erst kürzlich bat Lynne in einem öffentlichen Instagram-Kommentar unter einem Post ihrer Tochter um Entschuldigung für alles, was in den 13 Jahren der Vormundschaft passiert sei: "Es tut mir so leid für deinen Schmerz! Es tut mir schon seit Jahren leid!" Sie bat außerdem darum, dass Britney die Blockierung aufhebe, damit die beiden persönlich sprechen könnten.

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears im September 2022

Lynne Spears im September 2003

