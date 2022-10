Fiona Erdmann hat sehr starke Verbindung zu ihren Kindern

Fiona Erdmann (34) teilt ihre Gedanken mit ihren Fans! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist mittlerweile erfolgreiche Influencerin. Ihr Content besteht aus ehrlichen Einblicken in ihren Alltag als Unternehmerin und Mama von zwei Kindern. Sie zeigt nicht nur die schönen Zeiten, sondern auch, wenn es ihr oder den Kids mal nicht so gut geht. Jetzt erklärt Fionas, wie sehr ihr Wohlbefinden von ihrem Nachwuchs abhängig ist.

In ihrer Instagram-Story beschreibt sie, was sie momentan so beschäftigt: "Mutter zu sein ist nicht einfach. Die Verbindung zum eigenen Kind ist so stark, dass jedes Gefühl des Kindes quasi in einen überwandert." Zuletzt ging es ihrem Sohn Leo nicht so gut und das färbte direkt auf die TV-Bekanntheit ab. "Sobald das Kind weint, krank ist oder Schmerzen hat, spürt man diese als Mama meistens noch viel mehr", führt sie aus.

Doch diese starke Verbindung hat auch positive Seiten: "Lacht das Kind aus tiefem Herzen, dann lacht man automatisch mit und freut sich über das Lachen so sehr, dass man ebenfalls glücklich ist", betont Fiona daraufhin. Leo und Baby Neyla scheinen einfach ihr Ein und Alles zu sein.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla May

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo, Juni 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Baby

