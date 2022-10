Kylie Jenner überrascht ihre Follower mit Halloween-Look!

Kylie Jenner (25) stimmt sich offenbar schon auf Halloween ein! Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ein echter Fan des gruseligen Festes ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Jedes Jahr überrascht die Unternehmerin ihre Community mit extravaganten Kostümen. 2021 verkleidete sie sich beispielsweise als Katze. Nun gab Kylie schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Feierlichkeiten: Im Netz posierte sie als böse Hexe des Westens aus "Der Zauberer von Oz"!

Auf Instagram veröffentlichte ihre gute Freundin Hailey Bieber (25) nun einen Schnappschuss, auf dem Kylie in der Badewanne des Models liegt und dabei ein Skelett in der Hand hält. Auf dem Bild trägt der Realitystar ein durchsichtiges, schwarzes Maxikleid und schwarze Handschuhe. Passend zum Kostüm wurde auch ihr Körper grün angemalt. Die Fans waren von diesem Anblick jedenfalls total begeistert. "Oh mein Gott, Kylie. Du siehst zauberhaft aus", schrieb nur einer von zahlreichen Nutzern unter dem Beitrag.

Doch was hat es mit dem Schnappschuss auf sich? Offenbar wollte Hailey damit eine neue Halloween-Folge ihrer YouTube-Serie "Who's in My Bathroom?" anteasern, in der sie regelmäßig prominente Gäste interviewt. Sie selbst teilte auf ihrem Account nämlich ein paar Bilder, auf denen sie mit einem schwarzen Hexenhut zu sehen ist.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Familie an Halloween 2021

Getty Images Hailey Bieber und Kylie Jenner im April 2016 in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Oktober 2022

