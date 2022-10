Nach Unfall: David Schumachers Lendenwirbel ist gebrochen!

David Schumachers (20) Auto-Crash war offenbar doch schlimmer als erwartet! Am Samstag machten schockierende Nachrichten aus der DTM die Runde: Ralf Schumachers (47) Sohn David wurde während eines Rennens in einen schweren Unfall verwickelt. Direkt nach dem Crash begab sich der Rennfahrer ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Wie sein Vater Ralf nun bekannt gab, habe sich David bei dem Unfall einen Lendenwirbel gebrochen.

"Als David nach Hause kam, klagte er noch immer über Rückenschmerzen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Krankenhaus in Salzburg aufzusuchen, um ein MRT machen zu lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist", berichtete der ehemalige Profisportler der dpa. Rund sechs Wochen lang müsse der 20-Jährige nun pausieren – eine Operation sei nach aktuellem Stand nicht notwendig.

Noch am Tag des Unfalls meldete sich David selbst bei seinen Fans zu Wort. "Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben – ich wollte euch mitteilen, dass es mir so weit gut geht. Ich habe Rückenschmerzen und ein wundes Knie", teilte der Rennfahrer in seiner Instagram-Story mit. Zudem betonte er seine Enttäuschung darüber, dass er die restliche Saison nicht mehr auf der Rennstrecke verbringen könne.

Getty Images David und Ralf Schumacher

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Instagram / coraschumacher David Schumacher, Rennfahrer

