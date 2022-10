"Prince Charming"-Fabian geht ran: Er bekommt ersten Kuss!

Es ist passiert! Bei Prince Charming wird es immer heißer. Der Protagonist Fabian Fuchs lernt seine Single-Männer immer näher kennen. So durfte sich beispielsweise bereits der Kandidat Leon über ein Einzeldate freuen – zu einem Kuss kam es zwischen den beiden aber noch nicht. In der aktuellen Folge lud der Krawattenverteiler den Schweizer Tim auf ein romantisches Dinner ein. Das Rendezvous lief anscheinend so gut, dass Tim dann auch den ersten Kuss von Fabian bekam!

Während ihres Einzeldates unterhielten sich die beiden angeregt über ihre Wünsche in einer Beziehung. Es schien heftig zwischen ihnen zu funken, denn es wurden intensive Blicke ausgetauscht – dabei blieb es aber nicht. Fabian wünschte sich nämlich einen Kuss von Tim und dazu kam es dann auch! Der Wahlberliner schien seinen Kandidaten kaum gehen lassen zu wollen. "Es ist mir schwergefallen, Tim nach Hause zu schicken. Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht", gab er zu.

Jedoch gibt es immer noch ganz viele andere Teilnehmer, die nur darauf warten, Fabian zu daten – so auch Sebastian aus Bielefeld. Als er dann in der neuen Folge von dem Prinzen bei einer Poolparty zur Seite gezogen wurde, freute er sich umso mehr. Auch sie unterhielten sich gut, aber Fabian gab zu: "Ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht richtig auf den Inhalt konzentrieren, weil ich diese wunderschönen Lippen anschauen musste und nur das Bedürfnis hatte, ihn zu küssen." Gesagt, getan: Der 33-Jährige und Sebastian knutschten daraufhin heftig.

Tim, "Prince Charming"-Kandidat

Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Der "Prince Charming"-Kandidat Sebastian im März 2022

