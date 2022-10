Vor "Prince Charming"-Dreh: Fabian hat sich Grenzen gesetzt

Fabian Fuchs sucht vor laufenden Kameras nach seinem Traummann! Im Rahmen der beliebten Datingshow Prince Charming flirtet er auf der griechischen Insel Rhodos, was das Zeug hält. Seine Vorgänger Nicolas Puschmann (31), Alexander Schäfer (32) und Kim Tränka haben während ihrer Staffeln ordentlich geknutscht und gekuschelt – kommt das für den diesjährigen Prinzen auch infrage? Im Promiflash-Interview erklärte Fabian, dass er sich vor den Dreharbeiten Grenzen gesetzt hatte...

"Ich hatte das schon im Hinterkopf, dass das sehr viele Menschen sehen werden und dass da nichts gelöscht wird", betonte Fabian gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Ich habe mir überlegt, was ich machen möchte und was nicht." Allerdings deutete der Berliner an, dass er im Laufe des Drehs in Sachen Zärtlichkeit dann doch Vollgas gegeben hat. "Ich muss sagen, das mit dem Küssen... Ich habe mehr geküsst, als ich gedacht habe. Nach ein paar Tagen vergisst man aber auch, dass man in einer Show ist", erklärte der Prinz.

In den vergangenen Staffeln haben sich die Prinzen und deren Liebesanwärter auch immer wieder besonders freizügigen Gruppendates gestellt – wie steht Fabian dazu? "Ich bin zwar gerne mal ein bisschen provokativ und oben ohne unterwegs – aber im Fernsehen nackt? Meine Oma sieht das, mein Arbeitgeber sieht das", stellte er klar.

Anzeige

Instagram / fab.fox Fabian Fuchs im August 2022 auf Mykonos

Anzeige

RTL Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Anzeige

RTL Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de