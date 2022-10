Vorher noch gestritten: So erfuhr Pietro Lombardi vom Baby!

Da lief wohl einiges anders als geplant! Pietro Lombardi (30) wird erneut Vater. Für ihn und die Influencerin Laura Maria Rypa (26) ist es das erste gemeinsame Kind. Die Baby-News dürften für viele Fans eine kleine Überraschung gewesen sein. Denn der einstige DSDS-Sänger und Laura führten lange eine On-off-Beziehung. Auch kurz vor der Schwangerschaft scheint es zwischen Pie und seiner Freundin ziemlich gekracht zu haben!

Der Name ihres Podcasts "Laura und Pietro – On/Off" beschreibt ihre Liebe offenbar ganz gut. Dort erzählte das Paar nun auch, wie der Sänger überhaupt von Lauras Schwangerschaft erfahren hat. Eigentlich herrschte zwischen ihnen zu dem Zeitpunkt Funkstille, da sie sich gezofft hatten. Pie war mit seinen Freunden unterwegs: "Wir sind am Essen und auf einmal klingelt mein Telefon", schilderte er den Moment – am Telefon dauerte es dann wohl ein wenig, bis die 26-Jährige einen geraden Satz herausbekam.

"Amo, ich bin schwanger!", schluchzte Laura schließlich. Es waren aber nicht nur Freudentränen, wie sie ebenfalls verriet: "Ich habe angefangen zu heulen! Also vor Freude, aber auch irgendwie… ich wusste nicht, mit der Situation umzugehen." Natürlich überwiege die Freude auf ihr Baby aber.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / _yelizkoc_ Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei ihrer Babyparty im September 2022

