Auf Patricks Wunsch? Antonia Hemmer trägt wieder Extensions!

Was genau steckt hinter diesem Umstyling? Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) sorgten mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars für Schlagzeilen. Der Bauer sucht Frau-Star machte seine Freundin in dem Format oftmals runter, egal ob bei den TV-Spielen oder auch bei ganz normalen Gesprächen. So kritisierte er zum Beispiel, dass er sie mit langen Haaren kennengelernt habe – sie die Haarverlängerung dann aber rausgenommen hat. Jetzt trägt Antonia wieder Extensions – etwa wegen Patricks Kommentaren?

Auf ihrem TikTok-Profil präsentierte die 22-Jährige nun ihre deutlich längere blonde Mähne. Sie selbst scheint total zufrieden damit zu sein. Aber Antonias Fans zweifeln daran, dass sie das wirklich nur für sich getan hat. "Alles für Patrick" oder: "Sieht schön aus, ich hätte es aber aus Prinzip einfach schön kurz geschnitten, wäre bestimmt auch Bombe", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Video. Einige User machten der Blondine aber auch einfach nur Komplimente für ihre Frisur, auf die sie dann auch reagierte und sich bedankte.

Aber was genau hat Patrick damals im Sommerhaus eigentlich gesagt? Der Landwirt verglich ihre Veränderung mit einem Tuning: "Das ist wie, wenn du so einen alten Golf tunst, dann kaufst du den, baust das Tuning ab und sagst dann 'Ja, super Auto.'" Antonia schien nach dem Kommentar sehr verletzt gewesen zu sein. Aber was meint ihr – war Patricks Seitenhieb im Fernsehen der Auslöser für Antonias erneute Haarverlängerung?

TikTok / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Oktober 2022

RTL Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohnerin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

