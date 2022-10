Großes Backstage-Drama: Darum endete "The Big Bang Theory"

Damit rechnete bei The Big Bang Theory niemand! Die Sitcom um eine Gruppe Wissenschaftler und deren Freundinnen erfreute sich zwölf Staffeln lang großer Beliebtheit und machte die Hauptdarsteller um Jim Parsons (49), Kaley Cuoco (36) und Johnny Galecki (47) zu Stars. Entsprechend hart war das Serienende für alle Beteiligten. Doch für das Aus der Serie war kein Geringerer als Sheldon-Darsteller Jim selbst verantwortlich!

In dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" erzählte Jim, dass er plante, nach der zwölften Staffel endgültig auszusteigen. Als er das schließlich den Produzenten mitteilte, entschieden sie, dass es für die Serie ohne den Protagonisten keine Zukunft mehr gebe. Für die anderen Darsteller war diese Nachricht ein Schock. "Wir dachten, wir würden noch ein Jahr weitermachen und plötzlich zieht dein Leben an dir vorbei", erinnerte sich Kaley. "Ich konnte nicht atmen. Es fühlte sich einfach wie ein Tod an, aber auch wie ein neuer Horizont für alle."

Jim soll sogar ein schlechtes Gewissen gehabt haben, weil er seinen Ausstieg so lange für sich behalten hatte. Bis zur ersten Drehbuchlesung der neuen Staffel wusste nur sein Co-Star Simon Helberg (41) Bescheid. "Ich fühlte mich bei dieser Leseprobe wie ein Lügner, weil ich wusste, dass für mich nach diesen 24 Episoden Schluss ist", erklärte der 49-Jährige. Nach der ersten Aufregung haben die anderen ihm aber schnell wieder verziehen.

