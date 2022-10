Hilft König Charles III. Harry und Meghan aus Netflix-Not?

König Charles III. (73) könnte ihre Rettung sein! Nachdem Prinz Harry (38) mit seiner Gattin Herzogin Meghan (41) aus dem Königshaus austrat und die beiden in die USA auswanderten, unterschrieben sie einen 100-Millionen-Dollar-Deal bei dem Streaming-Dienst Spotify. Dem sollen sie versprochen haben, in einer Doku auf Netflix über die britische Monarchie auszupacken. Jetzt sollen die beiden aber zu dem Entschluss gekommen sein, die Doku zu entschärfen. Damit soll Netflix nicht einverstanden sein. Kann Charles ihnen jetzt helfen?

Der Investigativjournalist Tom Bower behauptet laut Daily Mail, dass Harry und Meghan sich derzeit in einem Dilemma befinden würden, weil der Enthüllungs-Deal ihre einzige Möglichkeit sei, an Geld zu kommen, um sich weiterhin ihr amerikanisches Luxusleben leisten zu können. "Sie brauchen das Geld und sie brauchen es jetzt mehr denn je", äußert er. Die einzige Möglichkeit, den Deal platzen zu lassen, sieht Tom in der Option, König Charles III. um Hilfe zu bitten. Er könne die beiden aus den Verträgen herauskaufen.

Doch würde der König das einfach so tun? Wahrscheinlich nicht, meint der Royal-Experte. Er glaubt, dass die Monarchie im Gegenzug von dem Prinzen und der Herzogin erwarten würde, dass sie unterschreiben, nicht weiter über die Königsfamilie her zu ziehen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass das geschehe, sei laut Tom nur sehr gering: "[Meghan] will den Kampf. Sie will die königliche Familie in den Dreck ziehen und zu noch größeren Dingen übergehen."

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Charles, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William 2018

