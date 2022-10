"Love Island"-Gewinner Nico lässt sich die Ohren korrigieren

Nico will optisch etwas an sich verändern lassen! Den Sieger der vergangenen Staffel von Love Island kennt man eigentlich als selbstbewussten, smarten Typen. Regelmäßig verzückt er seine Follower in den sozialen Medien mit Content, in dem er zeigt, dass er für seinen muskulösen Körper hart trainiert. Doch der Saarländer ist trotzdem nicht mit sich zu frieden. Jetzt offenbart er, dass er einen Beauty-Doc besuchen wird!

"Habe morgen eine Schönheits-OP. Lasse mir die Ohren ein bisschen korrigieren", erzählt Nico seiner Community auf Instagram. "Für mich geht es dabei nicht darum, Fremden besser zu gefallen", erklärt der 26-Jährige seinen Entschluss. Er wolle sich selbst besser gefallen und glaube, er befindet sich derzeit im besten Alter, um die Operation durchführen zu lassen. Das Endergebnis würde man allerdings erst nach circa drei bis sechs Wochen sehen.

Am härtesten werde für ihn vor allem eins werden: der Sportentzug: "Ich schwöre euch, mein Training ist schon eine Routine und Beruhigung – wie für einen Raucher seine Kippe." Er brauche immer einen Ausgleich vom Alltag und genügend Action um sich herum, ergänzt der Vertriebler. Auch wenn ihn die Meinung von anderen Menschen über sein Aussehen nicht störe, teilt Nico noch mit, dass er für seine "Segelohren" glücklicherweise nie gemobbt wurde.

Nico, "Love Island"-Kandidat 2022

Nico, "Love Island"-Sieger

Nico von "Love Island" Frühling 2022

