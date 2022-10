Nach Comeback: Sylvester Stallone und Jens erster Auftritt

Das Traumpaar Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54) ist zurück! Im vergangenen August hatten die beiden nach fast 25 Ehejahren ihre Trennung öffentlich bekannt gemacht – auch die Scheidung sollten Sylvester und Jen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht haben! Doch der "Rocky"-Star und seine Liebste können einfach nicht ohneeinander: Einen Monat später versöhnten sie sich wieder. Jetzt posierten Sylvester und Jennifer erstmals nach ihrem Liebes-Comeback in der Öffentlichkeit!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchten Sylvester und Jennifer am vergangenen Donnerstagabend eine Fashion Show in Los Angeles. Für seinen ersten gemeinsamen Auftritt nach dem Liebes-Comeback strahlte das Paar in abgestimmten Outfits: Der 76-Jährige trug zu einer braunen Wildlederjacke einen cremefarbenen Pullover und eine weiße Hose. Seine Frau hingegen entschied sich für ein figurbetontes, braunes Kleid. Dazu kombinierte sie eine kleine Handtasche und goldfarbenen Schmuck.

Mit an ihrer Seite waren auch ihre zwei Töchter: Sistine (24) strahlte in einem champagnerfarbenen Kleid, das sie zu einer klobigen Lederjacke kombinierte. Um ihr Outfit komplett zumachen, wählte sie zudem eine kleine Handtasche und schwarze High Heels. Ihre ältere Schwester Sophia (26) entschied für einen ähnlichen Look: Sie trug ein weißes Kleid mit einer dazu passenden Handtasche und einer silberfarbenen Jacke.

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone mit ihren Töchtern Sophia und Sistine

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Oktober 2022

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone mit ihren Töchtern Sophia und Sistine

