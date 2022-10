Nach Geburt: Kerry Katona trank drei Flaschen Sekt am Tag

Kerry Katona (42) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. 2014 durfte das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied seine Tochter Dylan-Jorge auf der Welt begrüßen. Doch die Entbindung lief nicht ohne Komplikationen ab, sodass der Säugling an lebenserhaltende Geräte angeschlossen werden musste. Auch die Britin hätte an diesem Tag beinahe ihr Leben verloren. Jetzt verriet Kerry, dass sie nach der traumatischen Entbindung rund drei Flaschen Sekt am Tag trank.

In ihrem Buch "Whole Again – Love, Life and Me: My Story", das am 13. Oktober erschienen ist, erzählt die Moderatorin von den schwierigen Monaten nach Dylan-Jorges Geburt. "Ich glaube wirklich, dass ich eine Posttraumatische Belastungsstörung hatte. Tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich zu dieser Zeit mit dem Trinken begann", schreibt Kerry. Auch der anhaltende Missbrauch durch ihren damaligen Ehemann George Kay (✝38) habe seinen Beitrag dazu geleistet.

Nach der traumatischen Geburt ihres Nachwuchses habe sie der Gedanke, dass nicht nur sie selbst, sondern auch Dylan-Jorge beinahe gestorben wären, noch lange beschäftigt. Dadurch sei sie in ein tiefes Loch gefallen. "Ich fing an, bis zu drei Flaschen Prosecco am Tag zu trinken", gestand die 42-Jährige. Dennoch habe sie sehr darauf geachtet, dass ihre Kinder sie nicht betrunken sehen.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Tochter Dylan-Jorge, September 2020

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Mai 2022

